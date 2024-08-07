Проліт ізраїльських літаків викликав паніку у Бейруті

У ліванській столиці лунали гучні звуки, але не від вибухів.

Вдень 6 серпня тричі упродовж 30 хвилин над ліванською столицею Бейрутом пролунали гучні звуки, схожі на вибухи.

Як повідомляє Reuters, причиною став демонстративний проліт над містом ізраїльських військових літаків, які долали звуковий бар'єр. Очевидці стверджують, що винищувачі йшли на низьких висотах і їх можна було помітити неозброєним оком.

Психологічна атака мала свій ефект: у містян виникла паніка, багато з них кинулись в пошуках укриття. Звуки були, за словами ліванців, "найгучнішим, що чув Бейрут за багато років".

Проліт ізраїльських військово-повітряних сил відбувся за лічені хвилини до звернення лідера "Хезболли" Саєда Хассана Насраллаха щодо відзначення тижня з дня вбивства військового командувача терористів Фуада Шукра.