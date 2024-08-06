Сили НАТО застерегли владу Косова від спроб відкрити міст через річку, яка розділяє сербів і етнічних албанців

Сили НАТО в Косові (KFOR) застерегли владу Косова від спроб повторно відкрити міст через річку Ібар у місті Митровиця. Ця річка розділяє сербів і етнічних албанців.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на AFP.

KFOR заявили, що "без вагань" втрутяться, якщо влада Косова продовжить втілювати наміри щодо відкриття мосту в Митровиці. Це може "вплинути на безпекове середовище і регіональну стабільність".

"Підрозділи KFOR підтримують постійну, фіксовану присутність на мосту і продовжують здійснювати регулярне патрулювання прилеглих територій для забезпечення стабільності і безпеки на благо всіх місцевих громад", – йдеться в заяві сил НАТО.

Вони опублікували цю заяву після нещодавнього візиту в Митровицю членів косовського уряду.

Міст, який патрулюють сили KFOR, був місцем частих зіткнень після війни 1999 року між сербськими силами й етнічною албанською більшістю Косова.