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​CNN: Гарріс визначилася із кандидатурою віцепрезидента у разі її перемоги на виборах у США

Виборі Гарріс зупинився на губернаторові Міннесоти Тімові Волзу.

​CNN: Гарріс визначилася із кандидатурою віцепрезидента у разі її перемоги на виборах у США
Камала Гарріс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка балотується на пост лідера Штатів, ухвалила рішення щодо кандидатури свого віцепрезидента у разі перемоги на виборах, передає CNN.

Співрозмовники видання зазначають, що вибором Гарріс став губернатор Міннесоти Тім Волз.

Волз - колишній педагог і член Національної гвардії армії США, нині він очолює Асоціацію губернаторів-демократів. Раніше 12 років був у Конгресі, представляючи консервативно налаштований округ, в якому домінували республіканці.

Кандидата також привабливий для білих виборців у сільській місцевості, хоча він також відстоював прогресивну політику, таку як безкоштовне шкільне харчування та розширену оплачувану відпустку.

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