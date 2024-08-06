Президент Литви погодив склад нового уряду

Президент Литви Гітанас Науседа підписав декрет про склад уряду, в якому з'явилися два нові міністри.

Про це пише LRT.

Міністром охорони здоров'я призначено Аурімаса Печкаускаса, який виконував обов'язки віцеочільника міністерства, а міністром сільського господарства ‒ Казиса Старкявічюса, голову Комітету Сейму з економіки.

Інші 12 міністрів, які обіймали свої посади до відставки уряду, продовжать свою роботу, йдеться у повідомленні офісу президента.

Кабінет перепризначається, оскільки за Конституцією прем'єр-міністр має піти у відставку після інавгурації президента. Науседа, переобраний на другий термін на посаді у травні, склав присягу у липні.

Президент призначив Інгриду Шимоніте очільницею уряду 22 липня і, згідно із законом, доручив їй сформувати кабінет міністрів протягом 15 днів – термін, який спливає на початку цього тижня.