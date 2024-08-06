Reuters: китайські техногіганти скуповують мікросхеми, очікуючи нових санкцій США

Китайські технологічні гіганти, такі як Huawei та Baidu, скуповують напівпровідники для пам’яті з високою пропускною здатністю (HBM), зокрема, у Samsung Electronics, очікуючи нових обмежень США на експорт мікросхем до Китаю.

Про це пише Reuters.

З початку цього року компанії збільшили закупівлю напівпровідників із підтримкою штучного інтелекту (ШІ). Ці кроки показують, що Китай готується зберегти свої технологічні амбіції на тлі зростаючої торгової напруженості зі США та іншими західними країнами.

Зазначається, що США планує оприлюднити пакет експортного контролю цього місяця, який запровадить нові обмеження на поставки для китайської напівпровідникової промисловості.

Джерела видання повідомили, що пакет санкцій міститиме обмеження доступу до мікросхем пам’яті з високою пропускною здатністю. Міністерство торгівлі США поки що ніяк не коментує майбітні обмеження, але минулого тижня заявило, що постійно оцінює мінливе середовище загрози та оновлює експортний контроль.

Чіпи HBM є ключовими компонентами в розробці передових процесорів для обробки графіки, які можна використовувати для генеративної роботи ШІ.

Є лише три основні виробники мікросхем, які виробляють мікросхеми HBM - SK Hynix і Samsung з Південної Кореї та американська компанія Micron Technology.

Поки що важко оцінити обсяг або вартість накопичених чіпів HBM у Китаї, адже їх закуповували багато підприємств, починаючи від виробників супутників і закінчуючи технологічними компаніями.

Обмеження на продажі HBM у Китаї можуть мати більший вплив на Samsung, ніж на його конкурентів, які менше покладаються на китайський ринок.

Micron утримується від продажу своєї продукції HBM Китаю з минулого року.