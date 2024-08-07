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У Берліні обстріляли офіс однопартійця Шольца

Мотивом нападу, найімовірніше, стала помста за підтримку Німеччиною Ізраїлю.

У Берліні обстріляли офіс однопартійця Шольца
Фото: Facebook

Офіс депутата регіонального парламенту Берліна від Соціал-демократичної партії Олафа Шольца зазнав збройного нападу. 

Як пише "Європейська правда", невідомі вночі чотири рази вистрілили у приміщення, де працює представник округу Обершьонвайде Ларс Дюстергофт. Зловмисники цілили у зображення політика, розміщене на вікні.

Також на стіні будинку залишили надпис "Ми засуджуємо Німеччину за геноцид". З цього депутат зробив висновок, що мотивом нападу була відповідь на підтримку німецькою владою Ізраїлю у протистоянні із ХАМАСом. 

Поліція Берліна розпочала розслідування за звинуваченням у пошкодженні майна на політичному підґрунті. Дюстергофт побоюється, що наступного разу злочинці стрілятимуть вже не в його портрет, а в нього самого. 

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