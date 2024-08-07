Нігер розриває дипломатичні відносини з Україною

Нігер оголосив, що “негайно” розриває свої дипломатичні відносини з Україною.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Нігер звинуватив Україну у “підтримці терористичних груп” після того, як в Малі бійці ПВК “Вагнера” були розбиті повстанцями-туарегами.

Також речник уряду Амаду Абдрамане повідомив, що його країна звертається до Радбезу ООН “з метою ухвалення рішення щодо української агресії”.

Нагадаємо, президента Нігера Мохамеда Базума усунули від влади у липні 2023 року, і хунта заявила, що для повернення до цивільного правління знадобиться три роки.

Що передувало цьому рішенню