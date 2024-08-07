Нігер розриває дипломатичні відносини з Україною

Нігер оголосив, що “негайно” розриває свої дипломатичні відносини з Україною.
Про це повідомляє Al Arabiya.
Нігер звинуватив Україну у “підтримці терористичних груп” після того, як в Малі бійці ПВК “Вагнера” були розбиті повстанцями-туарегами.
Також речник уряду Амаду Абдрамане повідомив, що його країна звертається до Радбезу ООН “з метою ухвалення рішення щодо української агресії”.
Нагадаємо, президента Нігера Мохамеда Базума усунули від влади у липні 2023 року, і хунта заявила, що для повернення до цивільного правління знадобиться три роки.
Що передувало цьому рішенню
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Уряд Малі оголосив про розрив дипломатичних відносин із Україною у зв'язку з нібито підтримкою дій повстанців-таурегів, які днями розгромили колону малійських військових і російських найманців так званої ПВК "Вагнера".
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З 2022 року у Малі при владі перебуває хунта на чолі з полковником Гоїтою. Ця влада підтримує дружні відносини з Росією. Москва допомагає хунті утримувати захоплену владу за допомогою "вагнерівців".
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Повстанські групи на території країни діють ще з 2012 року.
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Дипломатичні відносини між Україною і Малі були встановлені в 1992. У МЗС України повідомляли, що діалог між країнами практично відсутній, офіційні контакти носять лише епізодичний характер. Окремого посла України в Малі немає – за сумісництвом ним був посол у Алжирі.