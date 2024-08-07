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Нігер розриває дипломатичні відносини з Україною

Нігер звинуватив Україну у “підтримці терористичних груп”.

Нігер розриває дипломатичні відносини з Україною
Голова військової хунти в Нігері генерал Абдурахаман Чіані
Фото: EPA/UPG

Нігер оголосив, що “негайно” розриває свої дипломатичні відносини з Україною.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Нігер звинуватив Україну у “підтримці терористичних груп” після того, як в Малі бійці ПВК “Вагнера” були розбиті повстанцями-туарегами.

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Також речник уряду Амаду Абдрамане повідомив, що його країна звертається до Радбезу ООН “з метою ухвалення рішення щодо української агресії”.

Нагадаємо, президента Нігера Мохамеда Базума усунули від влади у липні 2023 року, і хунта заявила, що для повернення до цивільного правління знадобиться три роки.

Що передувало цьому рішенню

  • Уряд Малі оголосив про розрив дипломатичних відносин із Україною у зв'язку з нібито підтримкою дій повстанців-таурегів, які днями розгромили колону малійських військових і російських найманців так званої ПВК "Вагнера". 

  • З 2022 року у Малі при владі перебуває хунта на чолі з полковником Гоїтою. Ця влада підтримує дружні відносини з Росією. Москва допомагає хунті утримувати захоплену владу за допомогою "вагнерівців". 

  • Повстанські групи на території країни діють ще з 2012 року. 

  • Дипломатичні відносини між Україною і Малі були встановлені в 1992. У МЗС України повідомляли, що діалог між країнами практично відсутній, офіційні контакти носять лише епізодичний характер. Окремого посла України в Малі немає – за сумісництвом ним був посол у Алжирі. 

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