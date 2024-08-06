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У столиці Польщі вандали сплюндрували пам'ятник жертвам Варшавського повстання

Інцидент трапився через день після відзначення 80-ї річниці трагедії.

У Варшаві невідомі сплюндрували пам'ятник жертвам Варшавського повстання, передає RMF24.

Сплюндрований пам'ятник у Варшаві
Фото: Facebook/Krzysztof Strzałkowski
Сплюндрований пам'ятник у Варшаві

Інцидент трапився через день після відзначення 80-ї річниці трагедії. Припускають, що вандали поглумилися над пам'ятником увечері. Поліція отримала повідомлення про порушення після 22.00 5 серпня і зібрала докази. Представник правоохоронних органів повідомив, що, ймовірно, на пам'ятник вилили каву. Наразі силовики шукають свідків і перевіряють, чи хтось вів нагляд за цим місцем.

Бургомістр району Воля Кшиштоф Штжалковський заявив, що працюватимуть над тим, аби за ремонт пам'ятника сплатив винуватець.

  • Варшавське повстання 1944 року було головною військовою операцією польського опору Армії Крайової проти нацистів задля звільнення столиці Польщі. Однак в результат німці придушили повстання і вбили велику кількість як учасників опору, так цивільних. Після капітуляції польських сил нацисти взялися нищити будівлі у польській столиці - понад третину.
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