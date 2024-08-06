Інцидент трапився через день після відзначення 80-ї річниці трагедії.

У Варшаві невідомі сплюндрували пам'ятник жертвам Варшавського повстання, передає RMF24.

Фото: Facebook/Krzysztof Strzałkowski Сплюндрований пам'ятник у Варшаві

Інцидент трапився через день після відзначення 80-ї річниці трагедії. Припускають, що вандали поглумилися над пам'ятником увечері. Поліція отримала повідомлення про порушення після 22.00 5 серпня і зібрала докази. Представник правоохоронних органів повідомив, що, ймовірно, на пам'ятник вилили каву. Наразі силовики шукають свідків і перевіряють, чи хтось вів нагляд за цим місцем.

Бургомістр району Воля Кшиштоф Штжалковський заявив, що працюватимуть над тим, аби за ремонт пам'ятника сплатив винуватець.