У Варшаві невідомі сплюндрували пам'ятник жертвам Варшавського повстання, передає RMF24.
Інцидент трапився через день після відзначення 80-ї річниці трагедії. Припускають, що вандали поглумилися над пам'ятником увечері. Поліція отримала повідомлення про порушення після 22.00 5 серпня і зібрала докази. Представник правоохоронних органів повідомив, що, ймовірно, на пам'ятник вилили каву. Наразі силовики шукають свідків і перевіряють, чи хтось вів нагляд за цим місцем.
Бургомістр району Воля Кшиштоф Штжалковський заявив, що працюватимуть над тим, аби за ремонт пам'ятника сплатив винуватець.
- Варшавське повстання 1944 року було головною військовою операцією польського опору Армії Крайової проти нацистів задля звільнення столиці Польщі. Однак в результат німці придушили повстання і вбили велику кількість як учасників опору, так цивільних. Після капітуляції польських сил нацисти взялися нищити будівлі у польській столиці - понад третину.