Росія попередила Кишинів, що оголосить молдовського дипломата персоною нон ґрата

МЗС Молдови назвало це рішення "є необґрунтованим і не відповідає положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року".

Міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасового повіреного Молдови в Москві після видворення співробітника свого посольства, передає Newsmaker.

Дипломату висловили "рішучий протест у зв'язку з недружніми кроками офіційного Кишинева". Його також попередили, що як відповідь на видворення співробітника посольства РФ Росія оголосить одного зі співробітників молдавського посольства персоною нон ґрата.

Міністерство закордонних справ Молдови підтвердило цю інформацію. Відомств заявило, що шкодує про це рішення МЗС РФ, яке "є необґрунтованим і не відповідає положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року".