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Гарріс під час віртуального голосування демократів набрала 99% голосів

59-річна віцепрезидентка США урочисто прийме номінацію на національному з’їзді Демократичної партії в Чикаго.

Гарріс під час віртуального голосування демократів набрала 99% голосів
Фото: EPA/UPG

Камала Гарріс здобула перемогу у віртуальному поіменному голосуванні та стала першою чорношкірою жінкою та американкою азійського походження, яка очолила президентський список Демократичний партії США.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з заявою національного комітету Демократичної партії, вона набрала 99% голосів. Зазначимо, Гарріс перетнула потрібний бар’єр лише через день після початку онлайн-голосування.

Очікується, що 59-річна віцепрезидентка урочисто прийме номінацію на національному з’їзді Демократичної партії в Чикаго 19-22 серпня, після чого її можна буде сертифікувати в бюлетенях штату. 

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Першим завданням Гарріс буде оголошення її напарника. Про свій вибір вона, як очікується, повідомить завтра. У неділю політикиня зустрілася принаймні з трьома можливими обранцями: сенатором від Арізони Марком Келлі, губернатором Пенсільванії Джошем Шапіро та губернатором Міннесоти Тімом Волцем.

  • Раніше Гарріс відхилила пропозицію опонента-республіканця Дональда Трампа провести дебати з нею перед аудиторією в прямому ефірі на Fox News 4 вересня. Вона заявила, що “буде там так чи інакше” на ABC 10 вересня ‒ це очна зустріч, погоджена Трампом і Джо Байден перед тим, як президент зняв свою кандидатуру з виборчих перегонів.
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