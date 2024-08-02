Камала Гарріс офіційно стала кандидатом у президенти США від Демократичної партії

Представники Демократичної партії оголосили, що віце-президент Камала Гарріс виконала обов'язкову умову, яка зробила її офіційно кандидатом у президенти від демократів, пише Washington Post.

Голова Національного комітету Демократичної партії Хайме Гаррісон зазначив, що Гарріс перетнула потрібний бар’єр лише через день після початку онлайн-голосування.

Вона набрала достатньо голосів делегатів від Демократичної партії, щоб виграти висунення від партії на пост президента.

"Той факт, що ми можемо сказати сьогодні — лише через день після початку голосування — що віцепрезидентка подолала бар’єр більшості і буде офіційно нашим кандидатом наступного тижня, люди, це просто чудово", — сказав Гаррісон.

Як пише видання, офіційне висунення першої темношкірої жінки, яка очолила президентські вибори від демократів, знаменує позитивні зміни для американців.

"Для мене велика честь бути кандидатом від Демократичної партії на пост президента Сполучених Штатів. Я офіційно прийму цю кандидатуру наступного тижня", — написала Гарріс у соцмережі Х.

I am honored to be the Democratic nominee for President of the United States. I will officially accept the nomination next week.



This campaign is about people coming together, fueled by love of country, to fight for the best of who we are.



Join us: https://t.co/abmve926Hz — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 2, 2024

Гарріс підкреслила, що ця кампанія — "про людей, які об'єднуються, натхненні любов'ю до своєї країни, щоб боротися за найкраще, що є в нас".

Офіційно кандидатом у президенти Харріс стане у понеділок після того, як завершиться період віртуального голосування.