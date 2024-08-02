Росія офіційно визнала кілера Красікова агентом ФСБ і натякнула про причетність до охорони Путіна

У Кремлі визнали, що убивця Вадим Красіков (якого обміняли разом зі ще 9 російськими шпигунами і шахраями на 16 політв'язнів, громадян інших держав) - чинний офіцер ФСБ РФ, передає The Guardian.
Таку заяву зробив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
"Красіков - співробітник ФСБ", - сказав Пєсков і додав, що кілер "служив разом із деякими людьми, які працювали в особистій охороні президента".
Учасники переговорів розповідали, що Кремль постійно наголошував на тому, що Красіков має бути частиною будь-якого обміну полоненими. Одне джерело в Москві, обізнане з перемованами, описало Путіна як "маніакального" щодо повернення Красікова з Німеччини.
Це перший випадок, коли Кремль визнав, що один із його агентів стоїть за вбивством на території іншої держави. Раніше Москва завжди заперечувала свою причетність до таких випадків, як-от отруєння Олександра Литвиненка в Лондоні у 2006 році, замах на вбивство Сергія Скрипаля у Солсбері у 2018 році чи численні напади на чеченських емігрантів у Стамбулі.
Коли Красіков убив колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у Берліні у 2019 році, Кремль заперечував будь-яку відповідальність.
"Я категорично відкидаю будь-який зв'язок між цим інцидентом, цим вбивством і офіційною Росією", - заявив тоді речник Путіна. Однак в інтерв'ю на початку 2024 року Путін назвав Красікова "патріотом", який "ліквідував бандита".
- У лютому цього року від CNN стало відомо, що обмін ув'язненого політика Олексія Навального на Вадима Красікова обговорювали, але жодних домовленостей ще не було. Медіа із посиланням на "західного посадовця" писало, що "ранні дискусії" стосовно цього відбувалися між США і Німеччиною.
- Детальніше про обмін 1 серпня читайте в матеріалі LB.ua "Бранців на вбивцю: хто у виграші від "великого обміну".