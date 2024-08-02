Росія офіційно визнала кілера Красікова агентом ФСБ і натякнула про причетність до охорони Путіна

"Красіков - співробітник ФСБ", - сказав Дмитро Пєсков і додав, що кілер "служив разом із деякими людьми, які працювали в особистій охороні президента".

У Кремлі визнали, що убивця Вадим Красіков (якого обміняли разом зі ще 9 російськими шпигунами і шахраями на 16 політв'язнів, громадян інших держав) - чинний офіцер ФСБ РФ, передає The Guardian.

Таку заяву зробив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Красіков - співробітник ФСБ", - сказав Пєсков і додав, що кілер "служив разом із деякими людьми, які працювали в особистій охороні президента".

Учасники переговорів розповідали, що Кремль постійно наголошував на тому, що Красіков має бути частиною будь-якого обміну полоненими. Одне джерело в Москві, обізнане з перемованами, описало Путіна як "маніакального" щодо повернення Красікова з Німеччини.

Це перший випадок, коли Кремль визнав, що один із його агентів стоїть за вбивством на території іншої держави. Раніше Москва завжди заперечувала свою причетність до таких випадків, як-от отруєння Олександра Литвиненка в Лондоні у 2006 році, замах на вбивство Сергія Скрипаля у Солсбері у 2018 році чи численні напади на чеченських емігрантів у Стамбулі.

Коли Красіков убив колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у Берліні у 2019 році, Кремль заперечував будь-яку відповідальність.

"Я категорично відкидаю будь-який зв'язок між цим інцидентом, цим вбивством і офіційною Росією", - заявив тоді речник Путіна. Однак в інтерв'ю на початку 2024 року Путін назвав Красікова "патріотом", який "ліквідував бандита".