У Китаї зафіксовано найбільшу кількість значних повеней за чверть століття

Десятки людей загинули, а сотні тисяч були змушені евакуюватися через повені та зсуви в кількох провінціях.

Китай на півдорозі до пікового сезону вже пережив найбільшу кількість значних повеней з початку ведення обліку в 1998 році та найспекотніший з 1961 року липень.

Про це пише The Guardian.

Цього року було зафіксовано 25 подій, які Міністерство водних ресурсів Китаю визначило такими, за яких “виноситься офіційне попередження або які вимірюються як подія, що відбувається “раз на два-п'ять років”.

Влада видала 3683 попередження про річкові повені та 81 ‒ про гірські повені, повідомляють державні ЗМІ.

В експлуатацію ввели майже 5000 резервуарів, які відводять 99 мільярдів літрів паводкової води, щоб запобігти переселенню понад 6,5 мільйонів людей.

Китай постраждав від шаленої погоди цього літа, включно зі спекою, посухою, раннім початком щорічного сезону повеней і залишками тайфуну Гемі, який приніс повені та руйнування на Філіппіни та Тайвань, перш ніж досягти східного узбережжя Китаю.

Десятки людей загинули, а сотні тисяч були змушені евакуюватися через повені та зсуви в кількох провінціях. Пошкоджено тисячі будинків, знищено посіви та худобу.

Фото: EPA/UPG

У четвер державні ЗМІ повідомили, що Гемі вбив щонайменше 30 людей у Хунані, ще близько 35 досі вважаються зниклими безвісти.

Національне метеорологічне управління заявило, що цього року клімат у Китаї “відхилявся від норми”, що спричинило стихійні лиха. Середня кількість опадів у країні була на 13,3% вищою за середню, причому 30 метеостанцій зафіксували рекордні показники. У чотирьох великих річках кількість опадів перевищує середню. Басейни річок Хуайхе та Ляохе отримали удвічі більше води.