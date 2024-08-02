Китай заявив, що його з Бразилією "мирний план" підтримали 110 держав

Китай запевняє, що його з Бразилією "мирний план" щодо завершення війни в Україні підтримали 110 держав.

Про це заявив спеціальний представник китайського уряду у справах Євразії Лі Хуей, передає "Інтерфакс-Україна".

Китай продовжує російське вторгнення в нашу державу "українською кризою". Пекін і Бразіліа розробили "Консенсус із шести пунктів", який має на меті політичне врегулювання війни.

"Нинішня війна між Росією та Україною все ще триває, і головним пріоритетом є сприяння охолодженню ситуації. "Консенсус із шести пунктів", спільно випущений Китаєм і Бразилією щодо сприяння політичному розв'язанню української кризи, отримав позитивні відгуки від більш ніж 110 країн. Китай готовий продовжувати зміцнювати комунікацію і координацію з Бразилією, щоб спільно сприяти остаточному політичному вирішенню української кризи", - заявив Хуей.

Представник китайського уряду 29 липня відвідав Бразилію. Там відбулася зустріч із представниками уряду, йшлося і про Україну.