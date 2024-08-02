Рятувальники вивезли 12 осіб з Торецької громади

Група “Фенікс” вивезла їх за два останні дні.

У Донецькій області триває евакуація мирних мешканців із населених пунктів, де ситуація особливо небезпечна.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Там, де колись панували мир і спокій, міста і села перебувають під постійним шквальним вогнем з боку російських окупантів. Люди, залишаючись у власних оселях, наражають себе на небезпеку”,- зазначили в ДСНС.

Зокрема, за останні 2 дні учасники групи “Фенікс” евакуювали ще 12 осіб з Торецької громади Донецької області.