Рятувальники вивезли 12 осіб з Торецької громади

У Донецькій області триває евакуація мирних мешканців із населених пунктів, де ситуація особливо небезпечна.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“Там, де колись панували мир і спокій, міста і села перебувають під постійним шквальним вогнем з боку російських окупантів. Люди, залишаючись у власних оселях, наражають себе на небезпеку”,- зазначили в ДСНС.
Зокрема, за останні 2 дні учасники групи “Фенікс” евакуювали ще 12 осіб з Торецької громади Донецької області.
- Рятувальники протягом минулого тижня евакуювали 63 людини з Торецької громади. Серед них – вісім маломобільних людей та двоє поранених.
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Торецьк – прифронтове місто, на яке наступає російська армія. Ворог систематично завдає ударів по цивільних будинках. Гаряча лінія ОВА щодо евакуації та розміщення в більш безпечних областях України – 098-890-33-18 та 066-285-62-90.