ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія знову вдарила по Куп’янську, поранено чоловіка

Поліцейські виявили постраждалого чоловіка та доставили його до лікарні.

Російська армія знову вдарила по Куп’янську, поранено чоловіка
Куп'янськ після російського обстрілу, 28 лютого 2024
Фото: ДСНС

Російські військові вдень 2 серпня завдали повторного удару по Куп’янську Харківської області.

Про це повідомляють у поліції Харківської області.

"2 серпня близько 13:00 військовослужбовці РФ вкотре обстріляли місто Куп’янськ. Екіпаж поліцейських охорони, що прибули на місце влучання, виявили пораненого 52-річного місцевого жителя. Чоловік потребував негайної медичної допомоги, тому правоохоронці на службовому автомобілі оперативно доставили його до лікарні", – кажуть правоохоронці.

Потерпілий потребував негайної медичної допомоги, тому правоохоронці на службовому автомобілі оперативно доправили його в лікарню. 

За фактом порушення законів і звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies