Російська армія знову вдарила по Куп’янську, поранено чоловіка

Поліцейські виявили постраждалого чоловіка та доставили його до лікарні.

Російські військові вдень 2 серпня завдали повторного удару по Куп’янську Харківської області.

Про це повідомляють у поліції Харківської області.

"2 серпня близько 13:00 військовослужбовці РФ вкотре обстріляли місто Куп’янськ. Екіпаж поліцейських охорони, що прибули на місце влучання, виявили пораненого 52-річного місцевого жителя. Чоловік потребував негайної медичної допомоги, тому правоохоронці на службовому автомобілі оперативно доставили його до лікарні", – кажуть правоохоронці.

Потерпілий потребував негайної медичної допомоги, тому правоохоронці на службовому автомобілі оперативно доправили його в лікарню.

За фактом порушення законів і звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.