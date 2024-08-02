Омбудсман: ексначальник Божківської колонії, де катували в'язнів, отримав премію в розмірі 400%

Крім того, він домігся встановлення собі максимального розміру пенсії.

Екснчальник Божківської виправної колонії № 16 отримав у 2023 році 400% премії до посадового окладу «за особливі досягнення в роботі» та інші виплати на загальну суму майже 400 тис. грн.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсман повідомив, що у 2022-2023 роках звертав увагу громадськості та Мін'юсту України на оприлюднені факти катувань засуджених у колонії. Лубінець додав, що упродовж такого тривалого часу "ці факти не помічалися керівництвом Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань та Міністерства юстиції України".

Тоді уповноважений ініціював вивчення службової документації про діяльність установи в Департаменті з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту.

"За результатами вивчення встановили, що в липні 2023 року під час проведення службового розслідування, не чекаючи остаточних висновків, погоджене звільнення за власним бажанням начальника установи з виплатою йому премій 400% до посадового окладу «за особливі досягнення в роботі» та інших грошових виплат на загальну суму майже 400 тис. грн. Надалі у грудні 2023 року екскерівник цієї установи спромігся отримати рішення про встановлення йому максимального рівня пенсії", - зазначив Лубінець.

Омбудсман додав, що слідчі Державного бюро розслідувань визначать, чому керівництво ДКВС України ухвалило рішення про безпідставне та незаконне нарахування такої премії.