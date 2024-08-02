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На Харківщині судитимуть трьох працівників "пенсійного фонду" за співпрацю з армією РФ

Колаборанти займалися обробкою персональних даних та приймали документи.

На Харківщині судитимуть трьох працівників "пенсійного фонду" за співпрацю з армією РФ
Фото: advokatpost.com

Троє мешканців міста Ізюм Харківської області під час окупації населеного пункту збройними силами РФ працевлаштувались до так званого "пенсионного фонда", створеного загарбниками.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зокрема, 35-річний чоловік став "главным специалистом отдела выплаты пенсии", 56-річна жінка обійняла посаду "архивариуса административно-хозяйственного отдела", а 37-річна обвинувачена виконувала обов’язки "главного специалиста отдела обслуживания граждан".

Фото: Харківська обласна прокуратура

Колаборанти займались прийомом документів, обробкою персональних даних осіб для подальшої виплати так званої "матеріальної допомоги" від РФ в розмірі 10 тисяч російських рублів та виконували вказівки вищого керівництва.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і викрили колаборантів. Їх судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова. 

Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальні акти стосовно трьох осіб за фактами колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

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