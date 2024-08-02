Росіяни завдали авіаударів по Мирнограду на Донеччині, серед поранених діти

Армія РФ скинула дві авіабомби "ФАБ-250" по житловому кварталу Мирнограду.

Армія РФ скинула дві авіабомби на житловий кварталі міста Мирноград Донецької області. Унаслідок авіаударів постраждала жінка і двоє дітей.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

У п'ятницю, 2 серпня, окупаційні війська РФ атакували місто Мирноград, ймовірно, застосувавши дві авіабомби "ФАБ-250" з УМПК.

Під час атаки ворога по житловому кварталу дістала тілесні ушкодження 49-річна жінка – у неї діагностовано мінно-вибухову травму і різану рану живота.

Також поранення і контузії отримали 7-річна дівчинка та її брат 9 років, які перебували у приватному домоволодінні. Постраждалих доставили до лікарні та наразі їм надається кваліфікована медична допомога.

Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автомобіль.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).