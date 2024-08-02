​Поліція затримала підозрюваних у підпалі автомобіля у Харкові

Вночі 1 серпня до поліції Харкова надійшло повідомлення про загоряння автомобіля Jeep grand Cherokee. Авто належить військовослужбовцю.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Під час відпрацювання виклику поліцейські виявили двох чоловіків, які бігли у зворотній бік від місця події. Ними виявилися мешканці Харкова 30 і 47 років, один з яких неодноразово засуджений за скоєння майнових злочинів”, - розповіли в поліції, і додали, що затримані мали при собі запальну суміш.
Чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як з'ясувалося, за знищення транспортного засобу чоловіки мали отримати 40 тис. гривень.
Чоловікам повідомили про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч.1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.
За вчинене їм загрожує до 10 років ув’язнення.
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