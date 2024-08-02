Єврокомісія порекомендувала Угорщині і Словаччині зменшити залежність від російської нафти

Валдіс Домбровскіс додав, що зараз в Угорщини і Словаччини - достатня кількість постачань нафти.

Віцепрезидент Єврокомісії та єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс направив листа Угорщині і Словаччині через їхню вимогу вирішити питання із санкціями України щодо "Лукойлу", передає "Європейська правда" з посиланням на FT.

Домбровскіс порадив Будапешту і Братиславі зменшити залежність від постачання російської нафти. Єврокомісар рекомендував "активно проводити диверсифікацію, відмовившись від російського викопного палива".

Домбровскіс додав, що зараз в Угорщини і Словаччини - достатня кількість постачань нафти, тож термінові консультації, на яких наполягають обидві держави, не знадобилися.

Віцепрезидента Єврокомісії запропонував країнам використовувати, наприклад, трубопровід, яким нафта надходить з Хорватії. "Поточний аналіз комісії вказує на достатню пропускну спроможність для Угорщини та Словаччини альтернативними трубопроводами, такими як трубопровід JANAF Adriatic", - зазначив Домбровскіс.

Він зауважив, що на зустрічі минулого тижня більшість представників країн Євросоюзу "задалися питанням, чому Угорщина та Словаччина досі не вивчили альтернативних варіантів".

Також Домбровскіс підкреслив заяву угорської енергетичної компанії MOL, яка визнала, що "Лукойл" не є власником нафти, яка через нафтопровід "Дружба" потрапляє в Угорщину. Тож санкції України фактично не торкнулися постачань в Угорщину.