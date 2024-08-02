Єврокомісія порекомендувала Угорщині і Словаччині зменшити залежність від російської нафти

Віцепрезидент Єврокомісії та єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс направив листа Угорщині і Словаччині через їхню вимогу вирішити питання із санкціями України щодо "Лукойлу", передає "Європейська правда" з посиланням на FT.
Домбровскіс порадив Будапешту і Братиславі зменшити залежність від постачання російської нафти. Єврокомісар рекомендував "активно проводити диверсифікацію, відмовившись від російського викопного палива".
Домбровскіс додав, що зараз в Угорщини і Словаччини - достатня кількість постачань нафти, тож термінові консультації, на яких наполягають обидві держави, не знадобилися.
Віцепрезидента Єврокомісії запропонував країнам використовувати, наприклад, трубопровід, яким нафта надходить з Хорватії. "Поточний аналіз комісії вказує на достатню пропускну спроможність для Угорщини та Словаччини альтернативними трубопроводами, такими як трубопровід JANAF Adriatic", - зазначив Домбровскіс.
Він зауважив, що на зустрічі минулого тижня більшість представників країн Євросоюзу "задалися питанням, чому Угорщина та Словаччина досі не вивчили альтернативних варіантів".
Також Домбровскіс підкреслив заяву угорської енергетичної компанії MOL, яка визнала, що "Лукойл" не є власником нафти, яка через нафтопровід "Дружба" потрапляє в Угорщину. Тож санкції України фактично не торкнулися постачань в Угорщину.
- Російський “Лукойл” потрапив під українські санкції ще 2018 року. Але ці обмеження забороняли росіянам виводити капітал з України, брати участь у приватизації майна чи торгувати ним.
- У червні цього року РНБО значно розширила обмежувальні заходи і в результаті Київ припинив транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба". Однак у Нафтогазі пояснили: нові обмеження не зупинили транзиту нафти. За словами голови правління Нафтогазу зазначив, що “у транзиті немає нафти «Лукойлу», але обсяги ті самі”.
- Більше про конфлікт читайте у матеріалі “Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС” на LB.ua.
- На цей крок України різко відреагували Угорщина і Словаччина.
- 30 липня речник українського МЗС заявив, що Україна готова до консультацій із Євросоюзом щодо ситуації довкола "Лукойлу". Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не скасує санкції і анонсував міжурядову зустріч зі Словаччиною
- 1 серпня Шмигаль провів телефонну розмову з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом і обговорив, серед іншого, санкції проти “Лукойлу”.
- Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто нині відкинув пропозицію Євросоюзу скористатися транзитом нафти з Хорватії замість підсанкційного російського "Лукойлу" і заявив, що "Хорватія просто не є надійною країною для транзиту".