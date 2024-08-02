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У Херсонській громаді збільшилася кількість постраждалих через російські обстріли

Двоє поранених і один загиблий.

У Херсонській громаді збільшилася кількість постраждалих через російські обстріли
Наслідки російського обстрілу Херсона, фото ілюстративне
Фото: скріншот з відео

У Херсонській міській територіальній громаді збільшилася кількість постраждалих через російські обстріли 2 серпня.

Про це повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

За його словами, відомо про трьох осіб - двоє поранених, одна загинула.

"Чоловік 1970 р.н. отримав вибухову травму, несумісну з життям, від скиду рашистами вибухівки з дрона. Жінка 1948 та чоловік 1955 р.н. отримали уламкові поранення спини. Їм надано необхідну медичну допомогу. Далі лікуватимуться амбулаторно", - уточнив Мрочко.

Росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона близько 11.20. Двоє з трьох потерпілих перебували в цей час на вулиці.

  • Раніше стало відомо, що стан одного з поранених легкий. Чоловік лікуватиметься амбулаторно.
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