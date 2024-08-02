У Херсонській громаді збільшилася кількість постраждалих через російські обстріли

У Херсонській міській територіальній громаді збільшилася кількість постраждалих через російські обстріли 2 серпня.
Про це повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
За його словами, відомо про трьох осіб - двоє поранених, одна загинула.
"Чоловік 1970 р.н. отримав вибухову травму, несумісну з життям, від скиду рашистами вибухівки з дрона. Жінка 1948 та чоловік 1955 р.н. отримали уламкові поранення спини. Їм надано необхідну медичну допомогу. Далі лікуватимуться амбулаторно", - уточнив Мрочко.
Росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона близько 11.20. Двоє з трьох потерпілих перебували в цей час на вулиці.
- Раніше стало відомо, що стан одного з поранених легкий. Чоловік лікуватиметься амбулаторно.