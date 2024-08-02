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МЗС Франції рекомендує своїм громадянам покинути територію Ірану

Також у відомстві застерегли від подорожей до Ірану.

МЗС Франції рекомендує своїм громадянам покинути територію Ірану
прапор Франції
Фото: midilibre.fr

Через ризик військової ескалації МЗС Франції рекомендує своїм громадянам покинути територію Ірану.

Про це ідеться на сайті Міністерства закордонних справ Франції.

У відомстві рекомендують утриматися від поїздок до Ірану з будь-яких причин через підвищений ризик військової ескалації в регіоні.

"Громадянам Франції, які все ще перебувають в Ірані, рекомендується якнайшвидше виїхати звідти", — наголосили в МЗС.

  • Речник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що міжнародні партнери Ізраїлю посилили свої сили в регіоні, щоб допомогти протистояти можливому нападу.
  • Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив під час брифінгу з журналістами, що ризик ширшої війни на Близькому Сході залишається.
  • Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу звернувся до нації, заявивши що країну "чекають складні дні". Очільник уряду заявив, що країна готова до будь-якого сценарію щодо погроз ворогів.
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