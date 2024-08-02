Також у відомстві застерегли від подорожей до Ірану.

Через ризик військової ескалації МЗС Франції рекомендує своїм громадянам покинути територію Ірану.

Про це ідеться на сайті Міністерства закордонних справ Франції.

У відомстві рекомендують утриматися від поїздок до Ірану з будь-яких причин через підвищений ризик військової ескалації в регіоні.

"Громадянам Франції, які все ще перебувають в Ірані, рекомендується якнайшвидше виїхати звідти", — наголосили в МЗС.

У США переконані, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

Речник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що міжнародні партнери Ізраїлю посилили свої сили в регіоні, щоб допомогти протистояти можливому нападу.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив під час брифінгу з журналістами, що ризик ширшої війни на Близькому Сході залишається.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу звернувся до нації, заявивши що країну "чекають складні дні". Очільник уряду заявив, що країна готова до будь-якого сценарію щодо погроз ворогів.

Сім авіакомпаній скасували рейси до Ізраїлю через загострення у відносинах з Іраном.

Польська авіакомпанія LOT і німецька Lufthansa скасували рейси до Ізраїлю та Лівану, що мали відбутись у найближчі дні, через напружену ситуацію у регіоні.