Через ризик військової ескалації МЗС Франції рекомендує своїм громадянам покинути територію Ірану.
Про це ідеться на сайті Міністерства закордонних справ Франції.
У відомстві рекомендують утриматися від поїздок до Ірану з будь-яких причин через підвищений ризик військової ескалації в регіоні.
"Громадянам Франції, які все ще перебувають в Ірані, рекомендується якнайшвидше виїхати звідти", — наголосили в МЗС.
- У США переконані, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.
- Речник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що міжнародні партнери Ізраїлю посилили свої сили в регіоні, щоб допомогти протистояти можливому нападу.
- Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив під час брифінгу з журналістами, що ризик ширшої війни на Близькому Сході залишається.
- Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу звернувся до нації, заявивши що країну "чекають складні дні". Очільник уряду заявив, що країна готова до будь-якого сценарію щодо погроз ворогів.
- Сім авіакомпаній скасували рейси до Ізраїлю через загострення у відносинах з Іраном.
- Польська авіакомпанія LOT і німецька Lufthansa скасували рейси до Ізраїлю та Лівану, що мали відбутись у найближчі дні, через напружену ситуацію у регіоні.
- Скасування рейсів почалися після того, як 9 липня з території Лівану обстріляли контрольовані Ізраїлем Голанські висоти. На півдні країни базується підтримуване Іраном угруповання "Хезболла". Ракета влучила у футбольне поле, унаслідок загинуло 12 підлітків.