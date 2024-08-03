Вчорашні російські політв'язні: "Санкції - несправедливі, війна - путінська"

На першій пресконференції після звільнення з ув'язнення обміняні представники так званої російської "опозиції" почали критикувати західні санкції.

Як пише "Українська правда", Володимир Кара-Мурза заявив, що "багато демократичних країн відійшли від принципу, що санкції мають бути спрямовані проти режиму Путіна, а не проти всієї країни та всіх громадян". Це буцімто "неправильно і контрпродуктивно", бо дає підстави Кремлю говорити, що росіян "оточують вороги".

"Опозиціонер" нагадав, що свого часу разом з Борисом Нємцовим працював над тим, щоб "особисто ті люди, які брали участь у корупції та порушенні прав людини, не змогли вивозити накрадене та користуватися благами у країнах Заходу". Тоді вони сформулювали принцип "карайте негідників, але не чіпайте країну".

Як стверджує BBC, Кара-Мурза також повторив улюблену для "хороших росіян" тезу про те, що російське вторгнення до України це "путінська війна", яку нібито "не підтримують багато громадян".