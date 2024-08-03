Російський "опозиціонер" поскаржився, що його обміняли без дозволу

Представник так званої "російської опозиції" Ілля Яшин, який опинився серед політв'язнів, звільнених внаслідок великого обміну між Росією та країнами Заходу, виявився не надто задоволеним своєю свободою.

Як пише Reuters, на пресконференції Яшин заявив, що з першого дня свого тюремного терміну наголошував на небажанні бути долучним до будь-яких обмінів. Те, що відбулося 1 серпня, він називає "незаконною депортацією, здійсненою без дозволу" і говорить, що "більше за все хоче повернутися додому".

"Опозиціонер" уточнив, що не звинувачує США та інші демократичні держави, "які опинилися перед моральною дилемою". Його критика буцімто спрямована лише на Росію.

Яшин пообіцяв "працювати задля Росії з-за кордону" - проте зізнався, що "поки не знає, як".