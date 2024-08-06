Прем'єр Британії засудив Ілона Маска за слова про громадянську війну

Кір Стармер вважає, що праворадикали не можуть говорити від імені країни.

Мільярдер Ілон Маск отримав на свою адресу порцію критики від нового британького прем'єр-міністра Кіра Стармера.

Як пише Politico, урядовцю не сподобався коментар власника компаній Tesla та SpaceX у його власній соцмережі X щодо хвилі насильства проти мігрантів, яка нині накрила Сполучене Королівство.

Маск заявив, що у країні "неминуча громадянська війна", на що Стармер через свого речника обурився, що таким словам "немає виправдання". На думку прем'єра, праворадикали, які нині організовують антиісламські та антиміграційні акції по всій Британії, не можуть говорити за інших і не представляють інтереси та цінності держави.

Саме мережа Маска поширила неправдиву інформацію про вбивцю трьох дітей у Саутпорті, яка розпалила дискримінаційні настрої на британських вулицях.