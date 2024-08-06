Трамп заявив, що він "за електрокари" - через Ілона Маска

Експрезидент США Дональд Трамп під час виступу на одному з мітингів на підтримку своєї кампанії розповів прихильникам, що тепер не має нічого проти електричних автомобілів.

Як пише The Guardian, республіканець раніше завжди критикував електрокари, пропонуючи тим, хто їх купує, "горіти в пеклі" та називаючи інвестиції у їхнє виробництво "божевіллям". Проте одна особа змусила Трампа змінити свою думку - і це Ілон Маск.

Політик сам зізнався, що тепер вважає електромобілі "вдалим рішенням для певної частини населення", бо власник Tesla фінансово підтримав його передвиборчу кампанію. Він також заявив, що "ми прагнемо бачити будь-які види транспортних засобів, які тільки можна уявити".

Проте без критики Трамп все ж не обійшовся. За його словами, демократи "вбивають автоіндустрію", заохочуючи продажі електрокарів. А на будівництво мережі зарядних станцій, яка б повністю покрила територію США, за його підрахунками, потрібно 9 трильйонів доларів - набагато більша сума, ніж озвучували у нинішній адміністрації.