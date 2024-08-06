Про «розірвання стосунків» Республіки Малі з Україною

Так званий перехідний уряд Республіки Малі повідомив, що розриває дипломатичні зв’язки з Україною . «Уряд рішуче засуджує українську агресію та ворожість української влади. Уряд підтримує діагноз, поставлений Російською Федерацією, яка протягом багатьох років попереджає світ про неонацистську та лиходійську сутність української влади», — йдеться в заяві.

Фото: Presidency of Mali Глава перехідного уряду Малі — лідер хунти Ассімі Гоїта

Перехідний уряд Малі також повідомив, що рішення розірвати дипломатичні стосунки він ухвалив після заяви офіційного представника ГУР МОУ Андрія Юсова, який минулого тижня повідомив, що повстанці-туареги атакували та знищили об’єднану колону військ перехідного уряду Малі та найманців з російської ПВК «Вагнер».

«Повстанці отримали необхідну інформацію (і не лише інформацію), яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців. Про деталі ми, безумовно, не будемо наразі говорити, продовження буде», — сказав Андрій Юсов в ефірі марафону.

Точних даних, скільки росіян загинуло в операції, ніхто не наводив. Різні джерела вказували різні цифри — від 20 до 80 найманців «Вагнера». Серед них — адміністратор відомого «вагнерівського» телеграм-каналу Grey Zone Нікіта Федянін на псевдо Бєлий. У найкращі часи «Вагнера», ще за життя Євгена Пригожина, саме Grey Zone найактивніше інформував про злочинну діяльність «вагнерів» і мав понад 500 тисяч підписників.

Фото: скрин відео із соцмереж окупантів На місці розгрому «вагнерівців» у Малі

Щупальця Кремля на Африканському континенті

За словами представника ГУР, Кремль руками збройних найманців уже кілька років намагається витіснити американський і французький вплив з Африканського континенту, аби посилити там свою, передусім військову присутність. Так було в Судані, Лівії, Мозамбіку, ЦАР, Малі, Буркіна-Фасо та Нігері.

У травні 2021-го в Малі стався державний переворот, у результаті якого до влади прийшов полковник Ассімі Гоїта. Він досі перебуває у статусі тимчасового ватажка, оскільки через громадянську війну виборів у Малі відтоді не було. Попри воєнні дії, Ассімі Гоїта спровадив з країни п'ять тисяч французьких миротворців. Натомість запросив російських головорізів з ПВК «Вагнер». Звісно, такі наміри посилити позиції ворога неприйнятні для України та її спецслужб.

«Можливості Росії вже далеко не ті»

«На певному етапі вони розгорнули дуже активну діяльність на африканському напрямку. Не тільки своїми найманцями. Намагалися вирішувати геополітичні, економічні питання, змінювати або підтримувати ті чи інші уряди. І тепер увесь світ бачить, що це вже не той потенціал. І можливості Росії вже далеко не ті. А це означає, що нових «замовлень» і розрахунку на них як на інструмент розв’язання проблем у регіоні буде менше», — висловив упевненість Андрій Юсов.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов

Натомість перехідний уряд розцінив інформаційну підтримку удару по російських найманцях на своїй території як акт підтримки тероризму. «Малі закликає міжнародне співтовариство до відповідальності перед обличчям вибору України на користь підтримки тероризму. Це свідомий вибір України на підтримку тероризму в глобальному контексті, де існує одностайна думку про необхідність боротьби з цим злом», — йдеться в його заяві.

Посла звинуватили за пост у Facebook, якого немає

Прикметно, що «розірвання» дипломатичних стосунків (прямих між Україною та Малі не було, усі контакти країни здійснювали через посольство в Алжирі) сталося на тлі офіційного турне міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в Африку. Під час візиту до Малаві, Замбії та Маврикію головний український дипломат намагатиметься змінити позицію політичного керівництва цих країн на користь України в питанні російсько-української війни.

У заяві уряду Малі «підтримку тероризму» закинули не лише офіційному представникові ГУР МОУ Андрію Юсову, але й послові України в Сенегалі Юрію Пивоварову. Хоча офіційно за дипломатичні стосунки з Малі відповідає інший посол — Олександр Компанієць, який працює в Алжирі. Влада Малі стверджує, що саме Юрій Пивоваров опублікував у Facebook допис начебто на підтримку повстанців-туарегів. Хоча самого посту в соціальній мережі немає.

Заява влади Малі

Про «вуха» Кремля та злочини його військових у дипломатичній заяві уряду Малі

Без Кремля в ситуації з розірванням дипломатичних стосунків, звісно, не обійшлося, пояснюють українські дипломати. Така позиція африканських колег особливо дивує після серії задокументованих злочинів, які раніше вчинили російські приватні військові на території Африки.

«Україна беззастережно дотримується норм міжнародного права, непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн, рішуче відкидає звинувачення Перехідного уряду Малі в нібито “підтримці Україною міжнародного тероризму”. Саме Україна у ХХ столітті, будучи одним із засновників ООН, активно підтримувала право народів Африки на незалежність та деколонізацію, зокрема й Республіки Малі. Натомість РФ, продовжуючи неспровоковану повномасштабну збройну агресію проти України, руйнує архітектуру міжнародної безпеки, порушує Цілі та Принципи Статуту ООН, які зокрема гарантують право країн Африки на вільне майбутнє», — йдеться в офіційній заяві українського МЗС.

Ще 2021 року, коли російські найманці з’явилися в Малі, ООН оприлюднила заяву про їхні злочини на Африканському континенті. Зокрема, в Центральноафриканській Республіці кремлівські найманці були причетні до затримань, тортур, викрадень, масових страт без судового розгляду, насильницького переміщення цивільних осіб, нападів на цивільні об’єкти й показової агресії супроти представників гуманітарних організацій. І всі злочини зафіксовано в офіційних документах ООН.

Чи знають в Африці про справжній тероризм РФ в Україні?

У своєму комюніке малійська влада жодним натяком не згадує про те, які жертви спричинила російська агресія проти України, про вбитих, закатованих і покалічених цивільних громадян України, про звірства в Бучі, про цинічні атаки збройних сил Російської Федерації на цивільну інфраструктуру нашої країни, про участь у боях і жорстоких розправах над цивільними українцями ПВК «Вагнер».

“Прикро, що Перехідний уряд Республіки Малі ухвалив рішення про розрив дипломатичних відносин з Україною, не провівши ретельне вивчення фактів та обставин інциденту на півночі Малі, а також не надавши жодних доказів щодо причетності України до зазначеної події. При цьому ігнорується, що підконтрольні Кремлю військові структури, зокрема “Вагнер”, використовують терористичні методи та є безпосередньо причетними до численних воєнних злочинів, вбивств цивільного населення та жорстокого поводження з військовополоненими як в Україні, так і в країнах Африки”, – заявили в МЗС України у відповідь на дипломатичний демарш Малі.

Фото: Макс Требухов

Що ж до самої Росії, то для України вона була і безапеляційно залишається окупантом та агресором. А всі (державні чи приватні) збройні формування РФ є абсолютно законною воєнною ціллю для України незалежно від місця їхнього розташування.

Окупанта слід бити будь-де, будь-чим, використовуючи будь-які можливі способи та можливості. І навіть – ситуативні союзи, коли ворог мого ворога – мій партнер у справі знищення мого ворога. Лише так можна здобути перемогу над переважаючим у кількості та озброєнні окупантом. Війна – не час для джентльменства та сентиментів. Не ми її розпочали. Кожна поразка збройних сил Російської Федерації у будь-якому куточку світу бажана для України.

І ще одна маленька “деталька”. Самопроголошені режими, що незаконно захопили владу в деяких країнах Світу, не можуть розривати дипломатичні взаємини апріорі, оскільки без виборів вони не представляють волю народу власної держави. Україна готова до конструктивної взаємодії з майбутньою законно обраною владою Республіки Малі.