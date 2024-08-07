Остін прокоментував рішення про скасування угоди з організаторами терактів 11 вересня

За словам Остіна, це рішення далось йому нелегко.

Міністр оборони США Ллойд Остін вперше прокоментував своє рішення відмовитися від угоди про визнання провини для чоловіків, обвинувачених у терактах 11 вересня.

Про це пише ABC News.

За словам Остіна, це рішення далось йому нелегко.

"Але я давно вважав, що сім’ї жертв, наші військовослужбовці та американська громадськість заслуговують на можливість бачити військові комісії, судові процеси комісій у справі 11 вересня", – сказав він і додав, що щодня згадує про 11 вересня та американців, яких убили того дня.

Обвинуваченого в організації терактів 11 вересня Халіда Шейха Мохаммеда та чотирьох інших звинувачують у нападах 11 вересня 2001 року з використанням захоплених пасажирських літаків, у результаті яких загинули майже 3000 людей у Нью-Йорку, Вашингтоні та Пенсільванії. Четвертий обвинувачений не погодився на угоду про визнання винуватості, а п’ятий обвинувачений минулого року був визнаний психічно непридатним для подальшого поста перед судом.

Справа залишається на досудовому розгляді після більш як десяти років.