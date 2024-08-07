Остін прокоментував рішення про скасування угоди з організаторами терактів 11 вересня

Міністр оборони США Ллойд Остін вперше прокоментував своє рішення відмовитися від угоди про визнання провини для чоловіків, обвинувачених у терактах 11 вересня.
Про це пише ABC News.
За словам Остіна, це рішення далось йому нелегко.
"Але я давно вважав, що сім’ї жертв, наші військовослужбовці та американська громадськість заслуговують на можливість бачити військові комісії, судові процеси комісій у справі 11 вересня", – сказав він і додав, що щодня згадує про 11 вересня та американців, яких убили того дня.
Обвинуваченого в організації терактів 11 вересня Халіда Шейха Мохаммеда та чотирьох інших звинувачують у нападах 11 вересня 2001 року з використанням захоплених пасажирських літаків, у результаті яких загинули майже 3000 людей у Нью-Йорку, Вашингтоні та Пенсільванії. Четвертий обвинувачений не погодився на угоду про визнання винуватості, а п’ятий обвинувачений минулого року був визнаний психічно непридатним для подальшого поста перед судом.
Справа залишається на досудовому розгляді після більш як десяти років.
- Після приблизно двох років переговорів про визнання провини призначений Пентагоном генерал у відставці, який керує військовою комісією, минулого тижня схвалив угоду про визнання провини, укладену прокурорами та адвокатами. Це позбавило б Мохаммеда та двох інших ризику смертної кари в обмін на їхні явку з повинною.
- Родини жертв 11 вересня розділилися у думках щодо цього: одні вітали резолюцію, а інші говорили, що хотіли б побачити смертні процеси.
- У своєму розпорядженні Остін заявив, що скасовує схвалення угоди про визнання провини та особисто бере на себе повноваження приймати рішення у справі 11 вересня.
- Деякі юристи та правозахисні організації, які беруть участь у справах Гуантанамо, звинувачують Остіна в тому, що він піддався політичному тиску, скасувавши угоду про визнання провини, і оскаржують законність дій Остіна.
- Відкриті слухання по справі вперше після наказу Остіна плануються на середу.