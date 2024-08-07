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Відсьогодні стартують спільні морські навчання США, Філіппін, Австралії та Канади

Маніла збільшує військові навчання з іншими країнами, оскільки вона бореться із Пекіном у суперечці щодо Південно-Китайського моря.

Відсьогодні стартують спільні морські навчання США, Філіппін, Австралії та Канади
Авіаносець USS Ronald Reagan у порту Маніли, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Від 7 серпня стартують спільні морські навчання США, Філіппін, Австралії та Канади у економічній зоні Маніли на тлі напруженості у відносинах із Китаєм.

Про це пише Bloomberg.

Як йдеться у заяві вищих військових чиновників чотирьох країн, ці навчання мають на меті продемонструвати "колективну відданість зміцненню регіонального та міжнародного співробітництва на підтримку вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону".

Також зазначається, що країни об'єднуються "для вирішення спільних морських викликів і підкреслюють  спільну відданість дотриманню міжнародного права". 

Маніла збільшує військові навчання з іншими країнами, оскільки бореться із Пекіном у суперечці щодо Південно-Китайського моря. 

Минулого тижня Філіппіни провели свої перші навчання з Японією після аналогічної діяльності з США.

Військові навчання є частиною зусиль президента Філіппін Фердинанда Маркоса-молодшого щодо зміцнення зв’язків у сфері безпеки з союзниками. 

Країна нещодавно отримала більше фінансування на оборону від США. Вона також підписала минулого місяця ключову військову угоду з Японією, схожу до вже підписаної із США та Австралією. Також Філіппіни працюють над новою угодою із Канадою.

  • Китай, який вважає майже все Південнокитайське море своїм володінням, звинуватив Філіппіни у зазіханні на його територію та заявив, що вжив необхідних заходів проти суден.
  • Згодом президент Філіппін Фердинанд Маркос попередив Пекін, що будь-яка смерть філіппінця унаслідок навмисних дій Китаю буде вважатися фактично “актом війни” і відповідь на це буде відповідна.
  • Минулого року Філіппіни були розлючені через агресію з боку берегової охорони Китаю та союзних рибальських суден навколо спірних об’єктів, розташованих у 200-мильній виключній економічній зоні Маніли.
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