Гантера Байдена звинуватили у корупції через лобіювання інтересів румунского бізнесмена

Американські прокурори висунули проти Гантера Байдена нове звинувачення в рамках справи про ухиляння сином президента США від сплати податків.

Як зазначає Reuters, Байдена-молодшого важають причетним до незаконного лобіювання. Він нібито отримував гроші від румунського бізнесмена з ініціалами G.P. для просування його інтересів у Вашингтоні. Олігарх найняв Гантера на юридичну роботу у 2015 році, коли його батько перебував на посаді віцепрезидента.

Журналісти вважають, що йдеться про Габріеля Поповічу, якого в Румунії судять за хабарництво. Завданням Гантера було переконати американську владу стати у цій резонансній судовій справі на бік захисту. Усвідомлюючи ризики для політичної кар'єри батька, Байден-молодший приховував справжній характер його роботи на бізнесмена.

Сам обвинувачений своєї провини у суді не визнав.