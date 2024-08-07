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Уряд Болгарії дозволив своїм збройним силам брати участь в підготовці українських військових

Поки не зрозуміло, скільки сам болгарських військовослужбовців будуть залучені в операцію НАТО. 

Уряд Болгарії дозволив своїм збройним силам брати участь в підготовці українських військових
Болгарія допоможе з підготовкою українських військових (ілюстративне фото)
Фото: Укрінформ

Уряд Болгарії дозволив участь військовослужбовців болгарських Збройних сил в операції НАТО з підготовки українських військових.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Болгарії.

"Ухваленням цього рішення наша країна чітко засвідчує свою відданість підтримці України, відстоюванню євроатлантичних цінностей та підтверджує солідарність з Альянсом у спільних зусиллях з підтримки міжнародного миру та безпеки", – підкреслили в пресслужбі.

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Болгарський уряд наголосив, що їх внесок нашої країни до операції НАТО з підготовки українських військових відповідає зусиллям інших країн НАТО з огляду на близькість війни в Україні до кордонів Болгарії та важливість цього конфлікту для безпеки Європи.

Водночас, поки не зрозуміло, скільки сам болгарських військовослужбовців будуть залучені в операцію НАТО. 

Раніше Болгарія направила 50 військових для Місії ЄС із підтримки України, яка теж займалась підготовкою українських військових.

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