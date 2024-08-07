Уельс обрав Елунед Морган новою першою міністеркою

Сенедд відкликали з літніх канікул після відставки Воуна Гітінга з посади лідера валлійських лейбористів.

Парламент Уельсу (Сенедд) схвалив Елунед Морган на посаді першого міністра, пише BBC.

Сенедд відкликали з літніх канікул після відставки Воуна Гітінга з посади лідера валлійських лейбористів.

Парламентарі змогли взяти участь у голосуванні віртуально, зокрема з-за кордону.

Баронеса Морган зазначила, що для неї є “найбільшою честь у житті стояти перед вами сьогодні як перша жінка, яка стала першим міністром Уельсу”.

Політикиня стала лідером валлійської лейбористської партії у липні, не маючи конкурентів. Вона була міністром охорони здоров’я з травня 2021 року.

Морган підтримали 28 з 60 членів парламенту. її номінацію надіслали королю Чарльзу, який дав своє схвалення. Це дозволило новій першій міністерці офіційно вступити на посаду. Лейбористка стала шостим першим міністром Уельсу.