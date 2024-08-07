Суд у Таїланді розпустив реформістську партію, яка перемогла на виборах

Судове рішення також позбавило можливості займатися політикою молодого екслідера "Рухувперед" та 10 інших високопоставлених осіб.

Таїландський суд розпустив реформістську партію "Move Forward" ("Рух вперед"), яка отримала найбільше місць і голосів на минулорічних виборах, проте їй заблокували можливість сформувати уряд.

Про це пише ВВС.

Судове рішення також позбавило можливості займатися політикою молодого колишнього лідера "Move Forward" Піту Лім’яроенрата та 10 інших високопоставлених осіб.

У виданні зазначають,що вердикт Конституційного суду був очікуваним, оскільки в січні суд вирішив, що передвиборча обіцянка "Move Forward" змінити королівські закони є неконституційною.

Суд заявив, що ініційовані зміни до закону про образу величності були рівносильними закликам до знищення конституційної монархії.

Очікується, що 142 депутати від "Руху вперед", яких не зачепив вердикт, перейдуть до іншої зареєстрованої партії та продовжать виконувати роль основної опозиції в парламенті, а до влади прийде коаліція з 11 більш консервативних партій.

Таке вже було у 2020 році, коли тодішня партія "Майбутнє вперед", яка також неочікувано успішно пройшла на виборах, також була розпущена та трансформувалася в партію "Рух вперед".

Тоді це викликало масові вуличні протести тривалістю у пів року під керівництвом студентських активістів.

Відтоді влада широко використовувала закон про образу величності, щоб притягнути до відповідальності сотні лідерів протестів, у тому числі деяких членів парламенту від "Руху вперед".

Закон піддався значній критиці як придушення свободи вираження думок у Таїланді, і у своїй передвиборчій програмі "Рух вперед" запропонував менш суворі покарання і більш суворий процес висунення звинувачень.

Конституційний суд Таїланду, який розпустив 34 партії з 2006 року, довгий час був основним охоронцем консервативного статус-кво, у центрі якого є монархія, захищена армією. Крім того, непідзвітною владою володіють чиновники палацу, вищі судді, бізнес-магнати, військові та поліцейські офіцери.

Відповідно до конституції, розробленої військовими, сенат відіграє вирішальну роль у призначенні суддів конституційного суду, а також у визначенні складу інших впливових позапарламентських органів, таких як Виборча комісія та Національна антикорупційна комісія.