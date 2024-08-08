ГоловнаСвіт

У Відні скасували концерти Тейлор Свіфт через загрозу теракту

За словами канцлера, спецслужбам вдалося запобігти трагедії.

У Відні скасували концерти Тейлор Свіфт через загрозу теракту
Концерт Тейлор Свіфт у Мілані
Фото: EPA/UPG

Три концерти популярної американської співачки Тейлор Свіфт, заплановані у Відні на стадіоні імені Ернста Гаппеля, було скасовано через терористичну загрозу.

Як повідомляє Reuters, поліція у співпраці з новоствореним в Австрії Директоратом безпеки та розвідки виявила план 19-річного підозрюваного провести атаку під час виступу виконавиці на арені за присутності 65 тисяч глядачів.

Пізніше було затримано двох зловмисників. Щонайменше один із них, за підтвердженими даними правоохоронців, має зв'язки з "Ісламською державою".

Канцлер Австрії Карл Негаммер подякував спецслужбам за раннє виявлення загрози та запобігання трагедії. 

Попри арешт терористів, організатори задля безпеки вирішили все ж скасувати шоу. Кошти усім власникам квитків повернули автоматично. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies