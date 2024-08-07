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Німеччина закликала своїх громадян покинути Ліван, — Reuters

У МЗС закликали громадян організувати власний виїзд з Лівану.

Німеччина закликала своїх громадян покинути Ліван, — Reuters
Фото: www.nytimes.com

Інформація щодо ймовірної евакуації з Лівану створила хибне відчуття безпеки для німецьких громадян, які досі перебувають в країні Бдизького Сходу. У МЗС Німеччини  закликали громадян, які залишилися, негайно покинути Ліван, повідомляє Reuters.

"Настав час покинути Ліван", — сказав представник МЗС.

У відомстві наголосили, що громадяни повинні організувати власний виїзд, навіть якщо це означає виїзд через Туреччину або високі ціни на авіаперельоти.

Представник Міністерства оборони Німеччини відмовився надати подробиці про підготовку до можливої евакуації у разі ескалації конфлікту на Близькому Сході.

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