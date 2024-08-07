Франція дозволила російському судну пришвартуватися у своєму порту попри санкції

Влада Франції дозволила російському судну "Штандарт" пришвартуватися у своєму порту попри санкції, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Джерело агентства повідомило, що "Штандарт" прибув до портового міста Ла-Рошель уночі 6 серпня, аби поповнити запаси і дозаправитися. Удень судно відплило і наразі незрозуміло, куди воно прямує далі.

Дозвіл російському кораблю, копії фрегата Петра І, мала надати влада департаменту Приморська Шаранта, яка відмовилася від офіційних коментарів на цю тему. Джерело агентства повідомило, що оскільки йшлося про технічну зупинку судна, то підстав для заборони не було.