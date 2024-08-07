​Міноборони: 70% вартості контрактів на постачання зброї для ЗСУ забезпечують українські виробники

У 2024 році українські виробники забезпечують 70% вартості контрактів на постачання зброї для Збройних сил України.
Про це повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, йдеться на сайті Міноборони.
За словами Кліменкова, частка може змінюватися залежно від потреб і можливостей виробництва.
Зокрема, закупівлю зброї для ЗСУ здійснює Агенція оборонних закупівель. Вона розвиває міжнародну співпрацю в межах політики прямої взаємодії з виробниками зброї. Заступник міністра зазначив, що Агенція вже уклала понад 20 контрактів зі світовими виробниками озброєння з 10 країн, переважно з Європи і США.
Очільниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова повідомила, що її установа контрактує лише озброєння, яке пройшло кодифікацію Міністерства оборони.
"Моя порада виробникам: надавайте ваші вироби військовим, збирайте зворотний зв'язок. Техніка, яка має великий запит на полі бою, значно швидше проходить кодифікацію та потрапляє в перелік", — зауважила Безрукова.
Щодо термінів постачання техніки до бойових підрозділів, очільниця Агенції пояснила, що це залежить від умов постачання і логістики. Наприклад, закуплені дрони DJI Mavic швидко потрапляють на фронт, тоді як виробництво нової техніки потребує більше часу.
- Минулого місяця у міністерстві повідомили, що в Україні за перше півріччя 2024-го допустили до експлуатації майже 480 нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ). З них близько 290 зразків ‒ продукція українських виробників.