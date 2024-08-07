​Міноборони: 70% вартості контрактів на постачання зброї для ЗСУ забезпечують українські виробники

Ця частка може змінюватися залежно від потреб і можливостей виробництва.

У 2024 році українські виробники забезпечують 70% вартості контрактів на постачання зброї для Збройних сил України.

Про це повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, йдеться на сайті Міноборони.

За словами Кліменкова, частка може змінюватися залежно від потреб і можливостей виробництва.

Зокрема, закупівлю зброї для ЗСУ здійснює Агенція оборонних закупівель. Вона розвиває міжнародну співпрацю в межах політики прямої взаємодії з виробниками зброї. Заступник міністра зазначив, що Агенція вже уклала понад 20 контрактів зі світовими виробниками озброєння з 10 країн, переважно з Європи і США.

Очільниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова повідомила, що її установа контрактує лише озброєння, яке пройшло кодифікацію Міністерства оборони.

"Моя порада виробникам: надавайте ваші вироби військовим, збирайте зворотний зв'язок. Техніка, яка має великий запит на полі бою, значно швидше проходить кодифікацію та потрапляє в перелік", — зауважила Безрукова.

Щодо термінів постачання техніки до бойових підрозділів, очільниця Агенції пояснила, що це залежить від умов постачання і логістики. Наприклад, закуплені дрони DJI Mavic швидко потрапляють на фронт, тоді як виробництво нової техніки потребує більше часу.