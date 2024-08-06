У липні міжнародні резерви України знизилися на 1,8%

Станом на 1 серпня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 37 231,9 млн дол. США. У липні вони знизилися на 1,8%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП).

Загалом упродовж липня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 3 306,8 млн дол. США та викупив до резервів 1,8 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ в червні становив 3 305,0 млн дол. США.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 2 482,7 млн дол. США. З цієї суми:

2 197,0 млн дол. США від Міжнародного валютного фонду;

285,7 млн дол. США – від розміщення валютних ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 185,0 млн дол. США, з яких:

77,0 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

70,5 млн дол. США – виплати за державними деривативами;

20,1 млн дол. США – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

17,4 млн дол. США – сплата іншим міжнародним кредиторам.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют)

У липні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 342,9 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,8 місяця майбутнього імпорту.