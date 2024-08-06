Рада ЄС схвалила надання Україні першого регулярного траншу Ukraine Facility

Рада Євросоюзу ухвалила рішення про виплату Україні першого регулярного траншу в межах Ukraine Facility на суму 4,2 млрд євро.

Про це 6 серпня повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, кошти підуть на підтримку макрофінансової стабільності.

"Вдячні за це рішення. Виплати очікуємо пізніше цього місяця", – сказав він.