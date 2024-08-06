Рада ЄС схвалила надання Україні першого регулярного траншу Ukraine Facility

Рада Євросоюзу ухвалила рішення про виплату Україні першого регулярного траншу в межах Ukraine Facility на суму 4,2 млрд євро.
Про це 6 серпня повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, кошти підуть на підтримку макрофінансової стабільності.
"Вдячні за це рішення. Виплати очікуємо пізніше цього місяця", – сказав він.
- Загалом за цією програмою Україна, як очікується, отримає в цьому році 16 млрд євро. Для отримання коштів держава зобов'язана виконувати план реформ, який сформували європейські партнери.
- Програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро на чотири роки.
- У травні Кабмін схвалив план для програми Ukraine Facility. План містить структурні реформи, зокрема в держуправлінні, енергетиці та аграрній галузі.