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Організатор азартних ігор відшкодував бюджету понад мільярд гривень несплачених податків

Прокурори скерували до суду клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності.

Організатор азартних ігор відшкодував бюджету понад мільярд гривень несплачених податків
Фото ілюстративне
Фото: pixabay

До державного бюджету України надійшло більше 1 мільярда гривень несплачених податків організатором азартних ігор.

Про це пише БЕБ та Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків (ст. 212 КК України)", – йдеться у повідомленні прокуратури. 

Встановлено, що службові особи компанії – оператора азартних ігор у період з 2021 по 2023 роки умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах. Детективи Бюро економічної безпеки України оголосили підозру керівнику підприємства. 

Проте згодом оператор вирішив відшкодувати завдані державі збитки та перерахував до бюджету 1 мільярд 66 мільйонів гривень. Кошти вже надійшли на єдиний бюджетний рахунок.

Прокурори скерували до суду клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв’язку зі сплатою податків та відшкодуванням шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою.

У червні НБУ заборонив використовувати кредитні кошти для участі в азартних іграх.

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