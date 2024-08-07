В «Укрнафті» обрано повний склад Наглядової ради

В найбільшій нафтогазовидобувній компанії України «Укрнафта» обрано повний склад Наглядової ради, повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, до команди приєдналася Катерина Кузнецова - незалежний член Наглядової ради.

«Компанія активно запроваджує основні принципи корпоративного управління OECD, щоб забезпечити максимальну ефективність усіх процесів з урахуванням кращих міжнародних практик – дотримання гендерного балансу та професійної експертизи», – зазначив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький.

Оновлений склад Наглядової ради ПАТ «Укрнафта»:

Катерина Кузнецова – незалежна директорка (член). Більше 25 років досвіду в міжнародних аудиторських компаніях – пройшла шлях від молодшої консультантки до старшої менеджерки ERNST & YOUNG (Австралія); працювала генеральною менеджеркою фіндепартаменту корпоративного центру SingTel Optus (2-ий оператор зв'язку в Австралії); була директоркою Групи ринків капіталу в PwC (Велика Британія).

Тімоті Додсон – незалежний директор (член). Більше 40 років досвіду у сферах видобутку та геології, був виконавчим віце-президентом у Equinor - , зараз очолює раду директорів норвезької компанії Ennox Technology Sdn Bhd.

Дункан Джеймс Найтінгейл – незалежний директор (член). Більше 30 років досвіду у сфері нафтогазової промисловості, є міжнародним експертом з пошуку нафтових та газових резервів у країнах Латинської Америки, Європи, Африки та Близького Сходу.

Людмила Дараган – представниця від держави. Державний секретар Міністерства оборони України. До цього працювала заступницею голови, ще раніше – керівницею апарату Фонду державного майна. Була державним секретарем Міністерства у справах ветеранів.

Роза Тапанова – представниця від НАК «Нафтогаз України» Член Наглядової ради «Ощадбанку». Досвід роботи в юриспруденції – більше 16 років. Заслужений юрист України.

Компанія зазначає, що об'єднала в своїх органах управління висококваліфікованих професіоналів, в тому числі – з великим міжнародним досвідом у сферах геології, видобутку, аудиту, юриспруденції та управління.

Зазначимо, 6 березня збори акціонерів "Укрнафти" затвердили склад наглядової ради. До неї увійшли 3 незалежні члени та 2 представники від акціонерів - "Нафтогазу" та Міноборони.

Незалежні члени: Іренеуш Фонфара, Тім Додсон і Дункан Найтінгейл. Від “Нафтогазу” - Роза Тапанова, від Міноборони - Людмила Дараган.

У квітні Фонфара очолив польський концерн Orlen, залишивши вакантною посаду в наглядовій раді Укрнафти.