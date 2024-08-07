На ТОТ Запорізької області росіяни посеред вулиці пропонують підписати контракт на службу в ЗС РФ

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіни почали шукати бажаючих підписати контракт на службу у ЗС РФ посеред вулиці. Також цивільних закликають допомогти армії агресора зброєю і медикаментами.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"На ТОТ Запорізької області росіяни розпочали роботу мобільного пункту відбору на військову службу. Агітують за вступ до ворожої армії. Обіцяють сотні тисяч рублів за вбивство своїх співгромадян. Особливо зацікавлені в молоді — хочуть залучити хлопців та дівчат з окупованої території до служби в загоні безпілотної авіації", — зазначає Федоров.

Крім того, цивільних просять допомогти медикаментами для потреб російських військових. Також окупанти "оголосили про можливість здати мисливську зброю на потреби росармії".

На ТОТ Херсонщини колаборанти змушують працівників бюджетної сфери здавати кров для поранених російських військових.