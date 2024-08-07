У 1928-1936 роках Всеволод Змієнко очолював українську розвідку та контррозвідку в екзилі.

В Одесі з’явилась вулиця імені видатного розвідника УНР Всеволода Змієнка.

Про це повідомляє ГУР.

У центрі Одеси зʼявилась вулиця Всеволода Змієнка — керівника розвідки Української Народної Республіки.

Всеволод Змієнко брав активну участь у формуванні війська УНР, організації спротиву російським окупантам в Одесі, визвольній боротьбі нашої держави з росіянами ― і червоними, і білими.

За вагомий внесок під час війни за незалежність України, зокрема у деокупації Києва від росіян та під час битви за Замостя з армією Будьонного, нагороджений військовим званням генерал-хорунжого.

У 1928-1936 роках очолював українську розвідку та контррозвідку в екзилі.

Вулицю на честь видатного українського воєначальника перейменовано розпорядженням Одеської обласної військової адміністрації.

“Дякуємо громаді, обласній владі в Одесі, активістам, історикам та фахівцям регіонального представництва Інституту національної памʼяті за відновлення й збереження пам’яті про видатного українського офіцера-розвідника Всеволода Змієнка! Слава Україні!” ― йдеться в повідомлення ГУР.