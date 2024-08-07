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В Одесі з’явилась вулиця імені видатного розвідника УНР Всеволода Змієнка

У 1928-1936 роках Всеволод Змієнко очолював українську розвідку та контррозвідку в екзилі.

В Одесі з’явилась вулиця імені видатного розвідника УНР Всеволода Змієнка
Фото: ГУР

В Одесі з’явилась вулиця імені видатного розвідника УНР Всеволода Змієнка.

Про це повідомляє ГУР.  

У центрі Одеси зʼявилась  вулиця Всеволода Змієнка — керівника розвідки Української Народної Республіки.  

Всеволод Змієнко брав активну участь у формуванні війська УНР, організації спротиву російським окупантам в Одесі, визвольній боротьбі нашої держави з росіянами ― і червоними, і білими.  

За вагомий внесок під час війни за незалежність України, зокрема у деокупації Києва від росіян та під час битви за Замостя з армією Будьонного, нагороджений військовим званням генерал-хорунжого.  

У 1928-1936 роках очолював українську розвідку та контррозвідку в екзилі.  

Вулицю  на честь видатного українського воєначальника перейменовано розпорядженням Одеської обласної військової  адміністрації.  

“Дякуємо громаді, обласній владі в Одесі, активістам, історикам та фахівцям регіонального  представництва Інституту національної памʼяті за відновлення й збереження пам’яті про видатного українського офіцера-розвідника Всеволода Змієнка! Слава Україні!” ― йдеться в повідомлення ГУР. 

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