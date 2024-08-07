Міноборони кодифікувало піхотний реактивний вогнемет українського виробництва

У Міністерстві оборони кодифікували та допустили до експлуатації у військах піхотний реактивний вогнемет, розроблений фахівцями однієї з установ сектору ОПК.

Про це повідомили у Міноборони.

Це переносна зброя, призначена для ураження вогневих точок противника, легкоброньованої та автомобільної техніки ворога. Також з вогнемета можна знищувати живу силу ворога за укриттями, перепонами та на відкритій місцевості.

Вогнемет оснащений реактивною гранатою зі спеціальною термобаричною сумішшю. За своєю фугасною дією вибух цієї гранати еквівалентний детонації артилерійському снаряду великого калібру. У місці її влучання з’являється шар вогню об’ємом близько п’ятнадцяти кубічних метрів і утворюється область підвищеного тиску. Температура горіння становить майже 2500 градусів. Небезпека для живої сили ворога зберігається на відстані понад півсотні метрів від епіцентру вибуху.

Як повідомили у міністерстві,особливо ефективним є використання вогнемета під час штурмових дій в міському середовищі: на ділянках з капітальною забудовою, заглибленими укриттями тощо. Наприклад, ворог, який укрився у цегляному будинку, не матиме шансів на виживання, якщо постріл вогнемета вибухне всередині.

Зараз процедура кодифікації, допуску до експлуатації для нового зразка озброєння і військової техніки (ОВТ) спрощена до 10 днів.

Кодифікований та внесений до штатно-табельного розкладу військових частин зразок ОВТ вітчизняного виробництва дозволено закуповувати за кошти державного бюджету і використовувати у ЗСУ.