У Херсонській області учора загинула одна людина, 15 поранені

Російська армія учора вбила в Херсонській області одну людину, 15 поранила.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Зимівник, Білозерка, Антонівка, Станіслав, Берислав, Золота Балка, Дудчани, Томарине та місто Херсон. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили в освітній заклад та адмінбудівлі; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків.Також окупанти пошкодили газогін, приватні й службові автомобілі", – сказав він.