Ворог посилив обстріли в районі Вовчанська, — Сили оборони

Заа даними розвідки, окупанти підсилюють свої підрозділи та зосереджують техніку на Харківському напрямку.

Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському і Покровському напрямках

Від початку тижня російська армія збільшила кількість обстрілів на Харківському напрямку, зокрема у районі Вовчанська. Там ворог зосереджує сили і техніку.

Про це повідомляють в ОТУ "Харків".

За минулу добу відбулося 517 обстрілів позицій захисників України.

"Противник застосовує артилерію, міномети та системи залпового вогню, завдаючи ударів по позиціях Сил оборони України, що може свідчити про наміри ворога розпочати активні штурмові дії", — зазначають у Силах оборони.

Особливо високою інтенсивність обстрілів залишається в районі Вовчанська.

"За даними розвідки, російські окупаційні сили нарощують військову присутність, проводять підготовчі заходи, зосереджуючи сили та техніку в цьому районі. Посилення обстрілів на Харківському напрямку з боку російських окупантів є серйозним викликом, який потребує належної уваги", — додають в ОТУ "Харків".