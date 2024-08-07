Поляка засудили до в’язниці за побиття прем'єр-міністерки Данії

Після відбутття вироку його депортують з країни на шість років.

Сьогодні до чотирьох місяців у в’язниці засудили поляка, який у червні вдарив прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен, коли вона гуляла Копенгагеном.

Про це пише Reuters.

39-річного чоловіка визнали винним у нападі на державного службовця та засудили до тюремного ув'язнення. Потім його депортують з Данії та заборонять повертатися протягом шести років, постановив суд.

Поляк вдарив Фредеріксен під час випадкової зустрічі, коли прем’єрка йшла по площі.

“Обвинувачений ударив прем'єр-міністерку стиснутим кулаком у праве плече, внаслідок чого вона втратила рівновагу”, ‒ йдеться у вироку суду.

Чоловік заявив суду вчора, що впізнав Фредеріксен, але заперечував, що торкався до неї. Він визнав окремі звинувачення у шахрайстві та непристойній поведінці, заперечуючи при цьому інші.

Внаслідок нападу, який стався за два дні до виборів до Європейського парламенту, Фредеріксен отримала легку травму шиї та була змушена скасувати кілька заходів, попередивши про зростання агресії у громадських місцях.