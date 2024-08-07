У Британії поліція фіксує уже понад сотню запланованих на вечір середи антиіммігрантських протестів

Для цього поліція змінює підхід до реагування, аби її співробітники могли швидше прибувати на місця можливих сутичок.

У Великобританії на вечір 7 серпня запланована понад сотня протестів антиіммігрантського, антимусульманського характеру, передає Sky News.

Для цього поліція змінює підхід у своєму реагуванні, аби оперативніше прибувати на місця можливих сутичок. На нараду мають зібрати провідних командирів і лідерів зі стратегічного планування, аби вони обмінялися досвідом і обміркувати тактику реагування поліції.

Правоохоронці не знають, якими маршрутами рухатимуться учасники акцій протесту. Однак зміни у реагуванні дозволять уникнути затримок у прибутті нарядів на місця зіткнень.

Тим часом власники бізнесу закривають свої магазини і центри, аби уникнути погромів. Занепокоєні також мусульманські общини.

Адвокати, які займаються міграційними питаннями, отримують численні погрози від ультраправих, деякі заявили, що отримали попередження про проведення протестів біля своїх будинків, інші зазнали нападів протестувальників і змушені переїхати у більш безпечні для себе місця.