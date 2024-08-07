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Президентська кампанія Гарріс зібрала 36 млн доларів за добу після обрання Волза кандидатом у віцепрезиденти

Представники передвиборчої кампанії назвали це одним із найкращих днів зі збору коштів.

Президентська кампанія Гарріс зібрала 36 млн доларів за добу після обрання Волза кандидатом у віцепрезиденти
Камала Гарріс та Тім Волз
Фото: EPA/UPG

За добу після того, як було оголошено про обрання Тіма Волза кандидатом у віцепрезиденти, кампанія Камали Гарріс зібрала 36 млн доларів.

Про це повідомляє The Hill.

“Представники передвиборчої кампанії назвали це одним із найкращих днів зі збору коштів у циклі та відображенням ентузіазму серед демократів щодо вибору віцепрезидента Волза своїм напарником”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що загалом кампані Гарріс зібрала понад 200 млн доларів за тиждень після того, як Джо Байден оголосив, що не балотуватиметься  у президенти на другий термін.

  • Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка балотується на пост лідера Штатів, ухвалила рішення щодо кандидатури свого віцепрезидента у разі перемоги на виборах. Вибором Гарріс став губернатор Міннесоти Тім Волз.

  • Волз у соцмережі Х заявив, що приймає запрошення віцепрезидентки США і приєднується до її команди.

  • Президент США Джо Байден назвав чудовим рішення Камали Гарріс обрати на посаду свого напарника губернатора Тіма Волза.

  • Пані посол України у США Оксана Маркарова назвала Тіма Волза другом України.
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