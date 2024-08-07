Президентська кампанія Гарріс зібрала 36 млн доларів за добу після обрання Волза кандидатом у віцепрезиденти

За добу після того, як було оголошено про обрання Тіма Волза кандидатом у віцепрезиденти, кампанія Камали Гарріс зібрала 36 млн доларів.
Про це повідомляє The Hill.
“Представники передвиборчої кампанії назвали це одним із найкращих днів зі збору коштів у циклі та відображенням ентузіазму серед демократів щодо вибору віцепрезидента Волза своїм напарником”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом кампані Гарріс зібрала понад 200 млн доларів за тиждень після того, як Джо Байден оголосив, що не балотуватиметься у президенти на другий термін.
-
Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка балотується на пост лідера Штатів, ухвалила рішення щодо кандидатури свого віцепрезидента у разі перемоги на виборах. Вибором Гарріс став губернатор Міннесоти Тім Волз.
-
Волз у соцмережі Х заявив, що приймає запрошення віцепрезидентки США і приєднується до її команди.
-
Президент США Джо Байден назвав чудовим рішення Камали Гарріс обрати на посаду свого напарника губернатора Тіма Волза.
- Пані посол України у США Оксана Маркарова назвала Тіма Волза другом України.