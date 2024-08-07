Президентська кампанія Гарріс зібрала 36 млн доларів за добу після обрання Волза кандидатом у віцепрезиденти

Представники передвиборчої кампанії назвали це одним із найкращих днів зі збору коштів.

За добу після того, як було оголошено про обрання Тіма Волза кандидатом у віцепрезиденти, кампанія Камали Гарріс зібрала 36 млн доларів.

Про це повідомляє The Hill.

“Представники передвиборчої кампанії назвали це одним із найкращих днів зі збору коштів у циклі та відображенням ентузіазму серед демократів щодо вибору віцепрезидента Волза своїм напарником”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом кампані Гарріс зібрала понад 200 млн доларів за тиждень після того, як Джо Байден оголосив, що не балотуватиметься у президенти на другий термін.